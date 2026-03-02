«Автодор» повысил тарифы на проезд по платным трассам

Госкомпания «Автодор» со 2 марта проиндексировала стоимость проезда по платным дорогам. Тарифы для владельцев легковых автомобилей выросли в среднем на 12,7%, подсчитал «Коммерсант» .

Сильнее всего цены увеличились на трассе М-3 «Украина». На участке от Малоярославца до деревни Тимохино стоимость проезда в будни выросла на 72% — до 190 рублей, в выходные — на 35%, также до 190 рублей. На обходе Тольятти между селами Троицкое и Зеленовка тариф поднялся с 270 до 320 рублей, что составляет рост на 18,5%.

На трассе М-12 «Восток» проезд на участке Москва — Электроугли подорожал со 153 до 176 рублей, на отрезке Москва — Меленки — с 2258 до 2424 рублей, а по всей магистрали — с 5399 до 5909 рублей.

При этом на отдельных участках цены снизились. Так, на М-4 «Дон» от деревни Пешки до деревни Обухово тариф выходного дня уменьшился с 80 до 70 рублей.

В «Автодоре» заявили, что даже после ежегодной корректировки тарифы остаются ниже предельных значений, установленных правительством. Например, на М-4 лимит составляет 6,95 рубля за один километр пути, тогда как фактическая стоимость колеблется в пределах четырех–пяти рублей. На М-11 «Нева» при предельном уровне 11,1 рубля за километр реальный тариф составляет около шести рублей, на М-12 — 7,3 рубля при лимите 11,12 рубля.

О повышении тарифов компания предупреждала в начале года, объясняя его инфляцией и ростом затрат на содержание дорог. Сборы за проезд в 2024 году составили 121 миллиард рублей, по предварительной оценке за 2025 год — 140 миллиардов рублей.