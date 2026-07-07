Авто Mail: значительную долю заряда у электромобиля может забирать климатическая установка

Хотя современные электромобили обладают достаточным запасом хода для повседневных задач, умение экономно расходовать энергию становится критически важным при планировании дальних поездок или если вы забыли зарядить батарею накануне. Существует несколько практических способов увеличить пробег без сложных доработок, написал Авто Mail .

Самый простой способ экономить — избегать резких ускорений. Агрессивный разгон требует мгновенного высокого потребления тока, из-за чего батарея теряет заряд значительно быстрее. Рекомендуется представлять, будто между ногой и педалью газа лежит хрупкое яйцо: чем плавнее нажатие на акселератор, тем меньше энергии тратится на набор скорости. В этом помогает индикатор мощности на приборной панели — старайтесь держать его показатели в «зеленой» зоне.

В городском потоке незаменимой функцией является рекуперативное торможение. При замедлении электромотор работает как генератор, возвращая часть кинетической энергии обратно в аккумулятор. На многих моделях можно настроить высокий уровень регенерации, чтобы ездить в режиме одной педали, почти не касаясь тормоза. Это не только продлевает запас хода, но и снижает износ тормозных колодок. Важно заранее читать дорожную ситуацию: если впереди светофор сменяет цвет или поток замедляется, лучше отпустить газ заранее, позволив машине эффективно восстановить энергию до полной остановки.

Значительную долю заряда может забирать климатическая установка. Чтобы этого избежать, рекомендуется прогревать или охлаждать салон заранее, пока автомобиль подключен к сети (например, дома через настенное зарядное устройство). В этом случае энергия берется напрямую из розетки, а не из батареи. Большинство современных электрокаров позволяют настраивать таймеры прогрева через мобильное приложение, чтобы машина была готова к поездке к определенному времени с комфортной температурой внутри.