Первый вылет самолета авиакомпании Nordwind из Москвы в Пхеньян запланировали на 27 июля. Рейс впервые свяжет столицы России и КНДР прямым авиасообщением, сообщила пресс-служба Минтранса.
В ведомстве подчеркнули, что время в пути составит около восьми часов.
«Далее полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц — для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов», — добавили в пресс-службе.
В начале июня официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что дипломаты России и Северной Кореи приступили к обсуждению запуска авиационного сообщения между Москвой и Пхеньяном, а также возобновления железнодорожных перевозок между столицей КНДР и Хабаровском. Она подчеркнула, что это станет частью расширения связей двух государств в разных областях.
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Авиасообщение между Москвой и Пхеньяном запустят 27 июля
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