МИД допустил расширение авиасообщения с КНДР

Российские и северокорейские дипломаты ведут переговоры о расширении авиационного сообщения. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Россия и КНДР активно расширяют связи в разных областях.

Она отметила, что стороны также договариваются насчет возобновления прямого железнодорожного сообщения Москва — Пхеньян и Хабаровск — Пхеньян, сообщил RT.

Запуск маршрута станет надежной материальной основой для дальнейшего развития добрососедских двусторонних отношений, добавила Захарова.

Ранее РЖД подтвердили информацию о том, что летом между двумя столицами начнут курсировать поезда. Из Северной Кореи в Москву можно будет отправиться 3 и 17-го числа каждого месяца, а обратно — 12 и 26-го числа.