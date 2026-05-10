Авиаперевозки на южном направлении полностью восстановили

Перелеты на юг страны вернулись в норму: воздушное движение идет без ограничений по пропускной способности и транзиту. Об этом сообщили в Минтрансе .

В 09:00 по московскому времени отменили НОТАМ — извещения для пилотов о срочных изменениях в аэронавигационной обстановке, которые вводили ранее из-за временных запретов.

За 9 мая авиакомпании выполнили 441 рейс и перевезли почти 64 тысячи пассажиров. На утро 10 мая в плане регулярных перевозок значится 277 рейсов в южные аэропорты и обратно — отмен нет. С начала суток уже обслужили 83 рейса, перевезли 11 тысяч человек.

«Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжают следить за ситуацией. Оперативный штаб, созданный на базе Минтранса по поручению заместителя председателя правительства Виталия Савельева, продолжит работу до 12 мая», — сообщили в ведомстве.

За первую половину дня 9 мая в южные аэропорты и из них отправились более 100 рейсов.