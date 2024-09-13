Авиакомпанию S7 уличили в дискриминации слабовидящих пассажиров
«Прецедент»: суд решил, что внутренние правила S7 ущемляют права слабовидящих
Суд признал незаконными некоторые положения правил перевозок авиакомпании S7. Об этом сообщило новосибирское издание «Прецедент».
По его данным, слабовидящие пассажиры авиакомпании, летя с собаками-поводырями, не могли выбрать посадочные места. Для них предназначались только кресла в конце салона. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сочла подобное несправедливым и обратилась в суд.
Суд первой инстанции, а потом и апелляционный удовлетворил иск и обязал авиакомпанию изменить внутренние правила воздушных перевозок.
В марте Федеральная антимонопольная служба грозила той же авиакомпании штрафом за необоснованные цены на билеты.
А в августе стало известно, что туристы из Новосибирска в судебной тяжбе против «Аэрофлота», требуя компенсировать обратные билеты с Мальдив, купленные за свой счет в марте 2022 года, дошли до Верховного суда.