Сегодня 13:48 Возвращение за свои. Туристы, брошенные «Аэрофлотом» за границей, дошли до Верховного суда Верховный суд рассмотрел иск застрявших на Мальдивах пассажиров «Аэрофлота» 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press Эксклюзив

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Группа туристов из Новосибирска третий год судится с компанией «Аэрофлот», требуя компенсировать обратные билеты с Мальдивских островов, которые они приобрели за свой счет в марте 2022 года. В то время перевозчик по рекомендации Росавиации приостановил полеты за рубеж из-за риска ареста самолетов, находящихся в лизинге. Рассмотрение дела дошло до Верховного суда. Подробности 360.ru рассказала Елена Легенза, выступающая по делу одним из истцов.

Прекращенные полеты и сгоревшие билеты «Аэрофлота»

Елена Легенза пояснила, что вместе с детьми в марте 2022 года улетела в отпуск на Мальдивы. К месту отдыха их доставил рейс «Аэрофлота» «Когда полеты прекратили, нас оставили там. Никак не помогали. Мы с ними связывались, звонили, но ничего не добились», — поделилась Елена. На обратные билеты семья потратила примерно 700 тысяч рублей. При этом «Аэрофлот» вернул деньги только за свой несостоявшийся рейс.

Мы потратили в разы больше. С этим и связан иск. Мне нужно, чтобы все вернули. Елена Легенза

Для возмещения убытков Легенза вместе с другими пассажирами подала в суд на авиакомпанию.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

По открытым данным, в иске заявители указали, что рекомендации Росавиации нельзя считать основанием для отмены рейса. Суд первой инстанции встал на сторону истцов, но иск удовлетворил только частично. Пострадавшим от действий перевозчика присудили 296 227 рублей. При этом только Елена с детьми потратила на возвращение домой в несколько раз больше. Выплатить даже такую сумму пострадавшим пассажирам «Аэрофлот» не согласился и подал апелляцию. Областной суд, рассматривавший дело, постановил, что решение об отмене рейса вызвали объективные обстоятельства, а именно — желание авиакомпании избежать ареста лизингового самолета. Это решение поддержала кассация. В результате истцы дошли до Верховного суда. Высшая инстанция окончательного решения не приняла и отправила дело на пересмотр в областной суд.

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Почему «Аэрофлот» бросил россиян за границей

«Аэрофлот» выпустил официальное предупреждение о приостановке иностранных рейсов с 8 марта 2022 года за три дня до вступления решения в силу. В компании подчеркнули, что ограничение распространится и на ее «дочек» — «Россию» и «Аврору». Перевозчик пообещал организовать вывозные рейсы для пассажиров, которые останутся за границей после 8 марта, когда полеты прекратятся. Но вернуться домой «Аэрофлотом» смогли не все.

Фото: Leonid Faerberg/Keystone Press Agency / Global Look Press

Авиакомпания не стала перечислять реальные причины прекращения полетов за границу, а ограничилась заявлением о «возникновении дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов». Это объявление появилось практически сразу после официальных рекомендаций Росавиации к отечественным авиаперевозчикам о приостановке отправки за рубеж самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний, из-за угрозы ареста.