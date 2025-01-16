Авиакомпанию S7 оштрафовали за 150 голодных пассажиров

Авиакомпанию «Сибирь», работающая под брендом S7, уличили в нарушении прав пассажиров самолета, следовавшего из Братска в Москву. Об этом заявили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В августе прошлого года перевозчик не предоставил горячее питание 150 гражданам, которые находились на борту воздушного судна более пяти часов.

«В этой связи руководству авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на устранение и недопущение в дальнейшей работе подобных нарушений прав потребителей», — уточнили в прокуратуре.

Авиакомпанию обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Сенатор Айрат Гибатдинов в обращении к министру транспорта Роману Старовойту ранее предложил запретить овербукинг на рейсы.