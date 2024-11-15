Авиакомпании предложили наказывать за овербукинг на рейсах

Овербукинг на рейсы авиакомпаний следует запретить. Также необходимо внести понятие «сверхбронирование билетов» в законодательство, заявил сенатор Айрат Гибатдинов в обращении к министру транспорта Роману Старовойту. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Сенатор попросил запретить овербукинг и увеличить штрафы за отказ авиакомпаний от услуг перевозок пассажира и багажа. Он также рекомендовал ввести санкции в отношении авиаперевозчиков, которые не смогли доставить клиентов вовремя в пункт назначения.

Необходимо изучить возможность введения компенсаций пострадавшим от овербукинга, добавил Гибатдинов. По его мнению, в качестве неустойки стоит выплачивать 25% сверх стоимости билета.

Ранее лоукостера «Победа» оштрафовали на 30 тысяч рублей за продажу несуществующих билетов. Два пассажира из Новосибирска не смогли сесть в самолет, хотя они оплатили поездку. Новосибирская транспортная прокуратура сообщила, что авиакомпания нарушила права потребителей и незаконно отказала клиентам в перелете.