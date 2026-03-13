Авиакомпания в Австрии лишилась самолета за отказ возместить расходы пассажирки

Ирландская авиакомпания Ryanair лишилась самолета Boeing 737 за отказ возместить дополнительные траты пассажирке задержанного рейса на сумму почти 400 евро. Приставы арестовали лайнер в австрийском аэропорту Linz Airport, сообщил Bild .

В июле 2024 года женщина планировала улететь на Майорку. Вылет отложили на 13 часов. Пассажирка не стала дожидаться и купила билет на другой рейс, позже потребовав компенсацию.

Ryanair покрыла только стоимость первого билета, но не дополнительные расходы на сумму 392,87 евро (почти 36 тысяч рублей). После того, как авиакомпания проигнорировала официальный запрос, адвокат вместе с судебным приставом поднялись на борт Boeing 737.

Командир воздушного судна согласился погасить долг банковской картой, а не наличными. Представители пассажирки отказались и арестовали самолет.

Ирландская авиакомпания Ryanair позиционирует себя как крупнейшего сверхбюджетного перевозчика по Европе. В феврале она угодила в скандал из-за дебоша на борту.