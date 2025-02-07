Авиакомпания «Россия» отменила несколько рейсов из Петербурга из-за непогоды

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», объявила об изменениях в расписании вылетов из аэропорта Пулково в связи с аномально высоким давлением. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Авиакомпания „Россия“ информирует о вынужденной корректировке расписания полетов из аэропорта Пулково: изменения связаны с погодными условиями — сдвигом воздушных масс при аномально высоком атмосферном давлении в условиях антициклона в Ленинградской области. Часть рейсов будет выполняться на самолетах большей вместимости, в том числе на дальнемагистральных», — процитировал сообщение ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники авиакомпании постоянно находятся на связи с пассажирами, чтобы минимизировать возможные неудобства и информировать о новых графиках вылетов. По прогнозам, погодные условия в Ленинградской области изменятся к вечеру 8 февраля.

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково также сообщил, что временно изменил график вылетов из-за аномально высокого давления в атмосфере.

«Часть рейсов будут объединены и выполнены на самолетах большей вместительности», — сказали в воздушной гавани.

В конце января в Пулково ввели ограничения на полеты. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла лайнеры. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.