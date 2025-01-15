Авиакомпания Flydubai возобновит полеты в Сочи и Минводы

Авиакомпания Flydubai подтвердила возобновление полетной программы в Сочи и Минеральные Воды. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в Telegram-канале .

Рейсы в Минеральные Воды вернут с 23 января, в Сочи — с 25 января. Полеты будут осуществляться в соответствии с прежним расписанием.

«Период отмены пришелся на высокие новогодние даты, и, скрывать не стану, это добавило работы туроператорам в и без того загруженный период: переносы и замены билетов занимали много времени», — написал Мурадян.

Flydubai приняла решение приостановить полеты в два российских региона после после крушения самолета Embraer 190 под Актау. Ограничения действовали с конца декабря 2024 года.

Израильская авиакомпания El Al также временно перестала отправлять рейсы в Россию после авиакатастрофы.