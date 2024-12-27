Израильская авиакомпания El Al после крушения Embraer 190 отменила рейсы в Москву

Израильская авиакомпания El A приняла решение отменить все рейсы из Тель-Авива в Москву на этой неделе. На этот шаг перевозчик пошел после крушения пассажирского лайнера Embraer 190 в Актау, сообщила газета The Times of Israel .

Пресс-служба авиакомпании объяснила изданию, что на следующей неделе руководство рассмотрит возможность возобновления рейсов в российскую столицу.

«В течение следующей недели будет проведена повторная оценка ситуации, чтобы решить, будет ли маршрут возобновлен», — отметили представители перевозчика.

Летевший рейсом Баку — Грозный самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение 25 декабря в Казахстане. На борту лайнера находились 67 человек.

После авиакатастрофы выжили девять россиян. Специалисты обнаружили на месте крушения два черных ящика и произвели выемку записей переговоров по радиостанции между диспетчерами и экипажем.