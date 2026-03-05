Авиакомпания Azur Air отказалась комментировать слухи о сокращении штата

В Сети распространяют данные о том, что авиакомпания Azur Air собралась сократить штат на 6%. Это связано с проверками и жалобами пассажиров на задержки рейсов, утверждает Mash . По его данным, проблема в том, что большинство самолетов Boeing проходят техническое обслуживание, из-за этого не хватает рабочих мест.

По данным Mash, начиная со следующего месяца все подразделения, включая пилотов и бортпроводников, будут сокращены. В то же время Ространснадзор активно запрашивает электронные документы и проводит встречи с руководством как онлайн, так и офлайн.

Они проверяют техническое состояние самолетов прямо в аэропортах. Специалисты уже обнаружили недочеты на рейсе ZF-2847, который следовал из Новосибирска в Паттайю. В связи с этим региональная прокуратура начала проверку.

При этом жалобы пассажиров на многочасовые задержки и аварийные посадки участились.

360.ru связался с перевозчиком, но компания отказалась от комментариев.

Ранее Turkish Airlines отменила рейс из Москвы в Бодрум после 20 часов ожидания. Компания не обеспечила людей питанием, водой и гостиницей, хотя обязана была это сделать. Россия пригрозила перевозчику ответными мерами из-за нарушения прав россиян.