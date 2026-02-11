Авиакомпания Azur Air объяснила задержку рейсов в Таиланд и Вьетнам

Пассажиры авиакомпании Azur Air в России и Вьетнаме столкнулись с задержками и переносом рейсов на срок более шести часов. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По данным авторов публикации, причиной стали технические неисправности самолетов.

Shot уточнил, что у подготовленного к вылету из Внуково во вьетнамский Нячанг Boeing 767–300 отказал левый двигатель, что привело к задержке рейса на семь часов.

Это сообщение не подтвердилось. Судя по онлайн-табло воздушной гавани, рейс Москва — Нячанг авиакомпании Azur Air находится в полете, вылет прошел по расписанию.

Единственная крупная задержка перевозчика коснулась рейса на Пхукет. Время вылета в 21:30 среды, 11 февраля, перенесли на 06:20 четверга, 12 февраля.

Еще одним перенесенным рейсом Azur Air стал Тюмень — Камрань. Вместо вылета в 22:50 среды, 11 февраля, пассажиров отправят во Вьетнам в 04:10 в четверг, 12 февраля.

В пресс-службе авиакомпании опровергли сообщения, что причиной задержек рейсов стала техническая неисправность самолетов. Там подчеркнули, что вылет из Сочи на Пхукет перенесли из-за закрытия воздушного пространства российского курорта, что повлекло за собой задержку вылета из Москвы на Пхукет.

В Azur Air добавили, что вылет из Барнаула в Нячанг задержался из-за сильного ветра, что сделало невозможным расчистку взлетной полосы от накопившегося льда,

«Пассажирам предоставляются все услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — добавили представители перевозчика.

На минувшей неделе пассажиры авиакомпании Azur Air пожаловались на задержку рейсов из Красноярска и с вьетнамского острова Фукуок. Как рассказала 360.ru отдыхавшая на южноазиатском курорте туристка, самолет вместе с другими пассажирами она ждет сутки. Женщина подчеркнула, что в воздушной гавани остались только те, кто не смог найти свободный номер в гостинице.