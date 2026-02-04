Сотни пассажиров Azur Air застряли в аэропортах Красноярска и Фукуока

Пассажиры авиакомпании Azur Air более суток не могут вылететь из аэропортов в Красноярске и на острове Фукуок во Вьетнаме. Об этом 360.ru рассказала пассажирка Анна, ставшая заложницей воздушной гавани на вьетнамском курорте.

«Я нахожусь на Фукуоке, и самолет, который должен привезти пассажиров из Красноярска, — наш. Мы на острове находимся уже сутки», — отметила она.

Женщина добавила, что сотрудники аэропорта не комментируют ситуацию и не предоставляют положенные напитки, еду и гостиницу. Часть пассажиров сами забронировали отели и разъехались.

«Но в аэропорту минимум 10 человек, которые остались, так как некуда было ехать из-за проблем в жильем на Фукуоке», — уточнила собеседница 360.ru.

Она обратилась на горячую линию авиакомпании, но перевозчик отправил туристов на стойку информации, которой нет в аэропорту Фукуока.

Пассажирка Инесса подтвердила 360.ru, что время вылета постоянно сдвигается.

«У нас сгорели билеты до Москвы и Перми», — добавила она.

Авиакомпания Azur Air сообщила, что задержка рейса из Красноярска на Фукуок возникла из-за длительного технического обслуживания лайнера, которое затруднили морозы.

«На текущий момент в Красноярске -27 градусов, ночью температура опускалась ниже отметки 30 градусов. Техническая проблема выявлена, она носит локальный характер и будет устранена», — уточнили в пресс-службе перевозчика.

Там же добавили, что 3 февраля Azur Air предоставила для рейса резервный борт, но аэропорт Фукуока не подтвердил новое расписание в связи с загруженностью.

Ранее самолет с россиянами совершил незапланированную посадку в Ханое, рейс задержали. Пассажиры пожаловались, что Azur Air не предоставила им положенную еду и напитки.