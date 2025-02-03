Авиадиспетчеры начали подрабатывать в такси и доставке из-за низких зарплат

Авиадиспетчеры Росавиации вынуждены искать подработку в сфере такси и доставки в связи с падением доходов и отменой льгот. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным авторов статьи, руководство Росавиации после начала СВО постаралось сохранить размер заработных плат сотрудников, но вместе с тем отменило премии. При этом работникам не индексировали зарплаты, хотя по договору индексация должна производиться два раза в год.

В апреле авиадиспетчерам предстоит заключение нового трудового договора, который не устраивает большинство работников. Так, например, он предполагает меньшие премии и отсутствие социальных льгот. Кроме этого, из соглашения убрали выплату при выходе на пенсию — до этого уходящим на пенсию выплачивали около пяти окладов.

Как рассказали диспетчеры, их зарплаты сравнялись с зарплатами московских курьеров, а работники Росавиации при этом еще несут уголовную ответственность за свою работу.

«Приходится подрабатывать курьерами и в такси, остается только догадываться, как это скажется на безопасности полетов», — привело издание слова сотрудников Росавиации.

Как сообщил канал, в конфликт вмешался Федеральный профсоюз авиадиспетчеров и уже третий месяц ведет переговоры с работодателями. По мнению организации, нарушение условий труда приведет к серьезной нехватке сотрудников.

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