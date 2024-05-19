Антирейтинг самых угоняемых авто возглавили машины из Кореи и России | 360°

Транспорт 19 мая 2024, 14:38 Антирейтинг самых угоняемых авто возглавили машины из Кореи и России Autonews: чаще всего в России в 2024 году угоняли Hyundai, Kia и Lada Unsplash

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Российские автоэксперты составили список марок машин, которые чаще всего угоняли злоумышленники в 2024 году. Об этом сообщил сайт Autonews.ru

Возглавили антирейтинг две корейские марки: Hyundai и Kia. Третье место в списке заняли отечественные автомобили Lada Granta и Lada Vesta. Еще одной популярной маркой среди угонщиков стал немецкий производитель Mercedes-Benz.

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По мнению «АльфаСтрахования», рост числа китайских автомобилей никак не отразился на предпочтениях злоумышленников. Чаще всего машины угоняют с парковок придомовых территорий и неохраняемых стоянок.

Ранее автоэкспорт Дмитрий Славнов посоветовал россиянам перед покупкой подержанного автомобиля пробить его данные на сайте ФССП. С помощью этого сервиса можно проверить транспорт на предмет юридической чистоты.