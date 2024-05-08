Автоэксперт Славнов: перед покупкой машину нужно проверить на сайте ФССП | 360°

Транспорт 08 мая 2024, 17:49 Автоэксперт Славнов: перед покупкой машину нужно проверить на сайте ФССП

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При покупке подержанного автомобиля нужно проверить всю информацию о нем на сайте ФССП на предмет юридической чистоты. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, на сайте необходимо ввести VIN-номер, он выдаст данные по цвету, году выпуска, марке и модели машины. Затем автомобиль следует отвезти в автосервис или к официальному дилеру для тщательной проверки технической составляющей.

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Затем у нотариуса стоит получить справку об отсутствии обременений, и только после этого передавать деньги владельцу, отметил Славнов.