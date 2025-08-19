Аналог ОСАГО для самокатчиков предложили ввести в Госдуме

Депутат Нилов обратился в ЦБ с идеей ввести страховку для самокатчиков

Водители электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) не несут никакой ответственности в случае аварии, число которых растет. Поэтому для них необходимо ввести специальную страховку по аналогии с ОСАГО для водителей автомобилей. С такой инициативой выступил председатель комитета по труду и социальной политике в Госдуме Ярослав Нилов .

Он подчеркнул, что такую страховку нужно сделать обязательной для тех, кто использует СИМ для работы, в частности, курьеров.

В полис включат страхование жизни и здоровья самого пользователя, а также его ответственность и выплату компенсаций пострадавшим в аварии с его участием или владельцам поврежденного в ДТП имущества.

«С предложением рассмотреть возможность реализации такого механизма по аналогии с ОСАГО обратился сегодня в Центробанк», — уточнил Нилов в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что введение страховки для водителей СИМ повысит безопасность на дорогах.

В конце июля полиция Санкт-Петербурга заявила, что изъяла у курьеров 1234 средства индивидуальной мобильности за нарушения при движения. В ведомстве подчеркнули, что проверку организовали в рамках контрольной операции.