Полиция выявила более двух тысяч нарушений среди курьеров в Петербурге

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга провели контрольную операцию по проверке мобильных курьеров. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

За две недели профилактической проверки в сфере курьерской доставки товаров полиция выявила более двух тысяч нарушений. Большая часть из них касалась правил дорожного движения, из-за чего у курьеров изъяли 1234 средства индивидуальной мобильности, отметил телеканал «Санкт-Петербург».

Также было обнаружено почти 900 нарушений миграционного законодательства, 228 иностранных специалистов отправили в центр для последующего выдворения из страны. Полицейские зафиксировали 42 преступления в сфере миграционного законодательства, по всем фактам возбудили уголовные дела.

Компании, нанимавшие иностранных курьеров, также понесут ответственность за нарушение миграционных норм. На две крупные службы доставки составили 37 протоколов об административных правонарушениях.