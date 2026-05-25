Путин подписал закон об упрощении оформления документов для пьяных водителей
Закон, который сокращает число документов, заполняемых при задержании пьяных водителей, подписал президент России Владимир Путин. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно прежнему закону, при отстранении водителя с признаками алкогольного опьянения от управления автомобилем инспектор ГИБДД заполнял от трех до пяти процессуальных документов. Новый документ позволяет не оформлять отдельный протокол и вносить необходимые сведения в акт медицинского освидетельствования или постановление по делу.
Также правила распространяются на процедуру задержания автомобиля. Запись можно будет сделать в протоколе об административном правонарушении либо в определении о возбуждении дела.
