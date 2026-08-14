Алкорейды пройдут на дорогах России в выходные

В ближайшие выходные 15 и 16 августа сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». На дорогах пройдут массовые и сплошные проверки транспорта.

«С 15 по 16 августа 2026 года на территории Пензенской области будет проводиться оперативно — профилактическое мероприятие „Нетрезвый водитель, водитель, не имеющий или лишенный права управления транспортным средством“», — сообщила пресс-служба ГИБДД Пензенской области.

Госавтоинспекторы планируют массово останавливать автомобили. Они проверят наличие у водителей признаков алкогольного опьянения и направят на медосвидетельствование.

Рейды пройдут не только в Пензенской области. О планах провести массовые и сплошные проверки сообщили Госавтоинспекции Челябинской, Кировской, Рязанской областей, Краснодарского края и других регионов России.

Массовые проверки прошли также в первые выходные августа. Госавтоинспекторы проверили соблюдение водителями ПДД.