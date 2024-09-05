Алиханов усомнился, что смена подрядчика ускорит создание самолета «Байкал»
Глава Минпромторга Алиханов: смена подрядчика не ускорит создание «Байкала»
Смена подрядной организации на проекте строительства регионального самолета «Байкал» не ускорит срок его реализации. Такое заявление сделал глава Минпромторга России Антон Алиханов, его слова передал ТАСС.
«Смена подрядчика на данном этапе не ускорит, а, напротив, затянет срок реализации проекта. Кроме того, процедура неминуемо будет включать судебные разбирательства и штрафы», — пояснил Алиханов.
При смене подрядчика придется проводить новые конкурсные процедуры, все это может ухудшить финансовое положение производителя. Министр напомнил, что компания-производитель реализует не только гражданские проекты, но и является исполнителем в рамках гособоронзаказа.
На заседании ВЭФ президент Владимир Путин поручил ускорить разработку самолета «Байкал». Он призвал запустить серийное производство лайнеров в ближайшее время.