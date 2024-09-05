Разработку самолета «Байкал» поручили ускорить

Россия должна ускорить разработку воздушного судна «Байкал». Такое заявление сделал президент Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.

Серийное производство пассажирской версии этого самолета необходимо запустить в ближайшее время, добавил глава государства.

По его словам, в России следует строить собственные воздушные суда — надежные, качественные и в нужных объемах.

Путин также предложил построить новые кампусы в таких городах Дальнего Востока, как Чита, Петропавловск-Камчатский и Улан-Удэ. Кроме того, следует расширить кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Участие в пленарном заседании ВЭФ 5 сентября принимают премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Накануне российский лидер провел с этими гостями переговоры.