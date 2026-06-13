«Ак Барс» заявила о готовности производить до восьми «Метеоров» в год

При наличии спроса судостроительная корпорация «Ак Барс» может выпускать до восьми скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор-2020» в год. Об этом заявил глава компании Ренат Мистахов, сообщил ТАСС .

По его словам, мощности предприятий позволяют строить шесть-восемь «Метеоров» ежегодно, но такого количества заказов пока нет.

Чтобы выпускать больше судов на подводных крыльях, требуется государственная программа развития, подчеркнул он. Гендиректор напомнил, что подобный проект действовал во времена СССР, и Зеленодольский завод им. А. М. Горького строил 12 «Метеоров» в год.

В мае в Нижегородской области на воду спустили два новых судна типа «Метеор 120Р». Они будут курсировать по маршрутам до Казани и Ярославля.