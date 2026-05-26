Два «Метеора 120Р» спустили на воду в Нижегородской области

Два новых судна типа «Метеор 120Р» спущены на воду на территории производственного комплекса «ЦКБ о СПК им. Р. Е. Алексеева» в Нижегородской области, сообщила ИА «Время Н» пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новые «Метеоры» начнут работу в Нижегородской области с июля и будут курсировать по маршрутам до Казани и Ярославля. Суда назвали в честь известных нижегородцев: третий в серии «Метеор 120Р» — «Губернатор Николай Баранов», четвертый — «Купец Дмитрий Сироткин».

Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев отметил, что скоростные суда на подводных крыльях стали массовым видом пассажирского транспорта благодаря нижегородской школе судостроения и ее основателю Ростиславу Алексееву. Суда «Ракеты», «Метеоры», «Кометы» работали на реках и морских линиях внутри страны и поставлялись в 35 государств мира.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что реки в регионе являются важной транспортной артерией, а судостроительный потенциал огромен. Современные круизные теплоходы, надежные танкеры, суда на воздушной подушке и знаменитый крылатый флот строятся на нижегородской земле.

В навигацию прошлого года скоростные суда на подводных крыльях перевезли более 120 тысяч пассажиров. Сейчас «Валдаи» и «Метеоры» обслуживают свыше 45 маршрутов, связывая Нижегородскую область с 16 регионами страны.