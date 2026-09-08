Авиакомпания Air Tanzania возобновила авиасообщение с Россией спустя несколько дней перерыва. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Внуково.

Во вторник, 8 сентября, борт африканского перевозчика вылетел из российской столицы.

«О приостановке полетов в Москву авиакомпания объявила 4 сентября, но в тот же день после дополнительной оценки ситуации изменила решение», — напомнили представители воздушной гавани.

Air Tanzania выполняет до трех рейсов еженедельно по маршруту Москва — Занзибар — Дар-эс-Салам.

Ранее стало известно, что оманская авиакомпания Oman Air рассматривает возможность увеличить частоту полетов в российскую столицу и добавить новые направления в регионы страны.