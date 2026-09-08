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    Air Tanzania возобновила авиасообщение с Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Авиакомпания Air Tanzania возобновила авиасообщение с Россией спустя несколько дней перерыва. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Внуково.

    Во вторник, 8 сентября, борт африканского перевозчика вылетел из российской столицы.

    «О приостановке полетов в Москву авиакомпания объявила 4 сентября, но в тот же день после дополнительной оценки ситуации изменила решение», — напомнили представители воздушной гавани.

    Air Tanzania выполняет до трех рейсов еженедельно по маршруту Москва — Занзибар — Дар-эс-Салам.

    Ранее стало известно, что оманская авиакомпания Oman Air рассматривает возможность увеличить частоту полетов в российскую столицу и добавить новые направления в регионы страны.