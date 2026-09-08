Oman Air увеличит число рейсов в Москву

Оманская авиакомпания Oman Air рассматривает возможность увеличить частоту полетов в Москву и добавить новые направления в регионы России. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

«Авиакомпания Oman Air заявляла о планах увеличить количество рейсов в Москву и расширить географию полетов в российские регионы», — сказал он.

По словам министра, расширение международной маршрутной сети входит в планы развития авиасообщения России с дружественными государствами.

Перевозчики прорабатывают как увеличение частот на действующих направлениях, так и запуск новых маршрутов.

Oman Air уже выполняет регулярные рейсы между Москвой и Маскатом. В 2026 году авиакомпания также расширила присутствие на российском направлении, запустив прямое сообщение с Сочи.

С понедельника, 7 сентября, рейсы в Москву также возобновила авиакомпания Air Tanzania.