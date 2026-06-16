Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили прием и выпуск самолетов
Столичные аэропорты Внуково и Домодедово утром 16 июня возобновили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он отметил, что рейсы принимаются и выпускаются по согласованию с соответствующими органами на фоне корректировки временных ограничений использования воздушного пространства.
«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.
Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево также отменили временный запрет на полеты воздушных судов. Авиагавань возобновила работу 16 июня к 08:27 по московскому времени.
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