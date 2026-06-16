Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили прием и выпуск самолетов

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово утром 16 июня возобновили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что рейсы принимаются и выпускаются по согласованию с соответствующими органами на фоне корректировки временных ограничений использования воздушного пространства.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево также отменили временный запрет на полеты воздушных судов. Авиагавань возобновила работу 16 июня к 08:27 по московскому времени.