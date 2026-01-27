Аэропорты Внуково и Домодедово работают в штатном режиме на фоне непогоды

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме на фоне снегопада, задержки вылетов возможны, но незначительные. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Там добавили, что в терминале обстановка остается спокойной, очередей нет.

РИА «Новости» сообщило, что аэропорт Домодедово тоже работает штатно, возможны лишь задержки до 30 минут из-за необходимости расчищать взлетно-посадочные полосы и обрабатывать их реагентами.

В то же время аэропорт Шереметьево приостановил работу до 12:00. Авиакомпании корректируют расписание полетов.

Мощный снегопад вновь накрыл столичный регион. Ожидается, что непогода продлится до четверга. Пробки в Москве достигли девяти баллов. Столичный Дептранс призвал пересаживаться на общественный транспорт.