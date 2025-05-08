Аэропорты Мурманска и Апатитов временно ограничили работу

Работу аэропортов Мурманска и Апатитов (Хибины) временно ограничили. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели в 18:21 по московскому времени. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют самолеты.

В Росавиации отметили, что для экипажей ВС, авиадиспетчеров и службы аэропортов в приоритете обеспечить безопасность полетов, для этого принимают все необходимые меры.

Пресс-секретарь Росавиации ранее сообщил, что петербургскому аэропорту Пулково вернули статус запасного. Работу воздушной гавани ограничивали из-за нестабильной ситуации с расписанием полетов в аэропортах Москвы. Сейчас ситуация в столичных воздушных гаванях стабилизировалась.