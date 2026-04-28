Аэропорты Московского региона выполнили в непогоду более 700 рейсов

Аэропорты московского авиационного узла обслужили 28 апреля 719 рейсов, несмотря на снегопад. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский за 27 апреля выполнили 178,6 тысяч рейсов. С начала сегодняшнего дня до 14:00 общее число полетов составило 719.

По данным ведомства, из-за непогоды отменили только один рейс, на запасные воздушные гавани лайнеры не отправлялись. Более чем на два часа задержались два самолета.

Чтобы обеспечить работу в непогоду, в аэропортах задействовали дополнительный персонал.

Из-за обрушившихся на регион снегопадов в некоторых районах Подмосковья возникли неполадки с электроснабжением. Специалисты расчистили трассы от упавших деревьев и отремонтировали поврежденные участки линий.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Они активно убирают снег с дорог и тротуаров, а также обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами.