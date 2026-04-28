Мособлгаз и Россети устраняют последствия непогоды в Подмосковье

В конце апреля на Московскую область обрушились сильный снегопад и порывистый ветер. Особенно пострадали городские округа Раменский, Домодедово, Дмитровский и Чехов. Там зафиксированы поваленные деревья, повреждения линий электропередач и перебои с электроснабжением.

Для устранения последствий стихии бригады Мособлгаза задействованы на ключевых участках в Дмитровском и Талдомском муниципальных округах. Специалисты выполняют комплекс неотложных задач: * осматривают воздушные линии электропередачи, чтобы оценить масштабы повреждений и составить план дальнейших действий; * расчищают трассы от упавших деревьев; * ремонтируют поврежденные участки линий.

Мособлгаз стремится как можно скорее восстановить комфортные условия проживания для жителей региона. Профессионализм и слаженные действия сотрудников компании позволяют эффективно справляться с чрезвычайными ситуациями и обеспечивать надежность инфраструктуры. Совместные усилия Мособлгаза и Россети гарантируют оперативное устранение последствий непогоды — тепло и свет в домах жителей Подмосковья будут восстановлены в кратчайшие сроки.