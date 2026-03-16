Аэропорт Внуково перешел на прием и отправку рейсов по согласованию

Аэропорт Внуково временно перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с профильными ведомствами. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале .

Такой режим работы ввели из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В связи с этим пассажирам стоит учитывать возможные изменения в расписании вылетов и прилетов.

Представитель ведомства отметил, что принятые меры нужны для обеспечение безопасности полетов. Актуальную информацию о рейсах пассажирам рекомендуют проверять через онлайн-табло аэропорта.

Ранее Кореняко также сообщил, что аэропорты Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково вновь начали принимать и отправлять самолеты. Ограничения на полеты вводили для обеспечения безопасности.