Аэропорт Толмачево из-за густого тумана перестал принимать рейсы

На Новосибирск опустился густой туман, и аэропорт Толмачево перестал принимать рейсы. К утру 29 июля задержали почти 40 прилетов и один вылет. Такая информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.

Утром на фоне небывалой жары Новосибирск окутал густой туман. Из-за плохой видимости Толмачево перестал принимать рейсы. По данным онлайн-табло на семь часов утра по московскому времени, задержали 39 прилетов из Москвы, Красноярска, Сочи, Новокузнецка, Оренбурга, Сургута, Самары, Томска, Читы, Екатеринбурга, Нижневартовска, Омска, Улан-Удэ, Иркутска, Кызыла, Норильска и других городов. Кроме того, аэропорт не смог принять международный рейс из Антальи. Четыре рейса отменили.

Задержали вылет в Эльгу. Отменили полеты в Абакан, Иркутск, Кемерово и Омск.

По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на запасные аэродромы направили более 10 рейсов из Новокузнецка, Томска, Кемерово и Омска. Неблагоприятные метеоусловия отразились на работе авиакомпаний «Сибирь», «Россия», «Победа», «Аэрофлот», «Ютэйр», «Якутия».

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