Ученые выяснили, чем изменения климата опасны для авиации

Ученые Университета Тулузы заявили о росте турбулентности в ясном небе в Северном полушарии по ходу изменения климата. Результаты их исследований опубликовали в AGU .

Эксперты изучили 11 климатических моделей и провели 20 компьютерных симуляций, чтобы предсказать изменения турбулентности ясного неба при разном увеличении температуры. Их исследования показали, что турбулентность будет расти в Северном полушарии, особенно над Северной Африкой, Восточной Азией и Ближним Востоком. С каждым градусом температурного повышения вероятность турбулентности увеличивается.

Это явление может быть особенно опасным для авиации, потому что его сложно обнаружить заранее. Турбулентность ясного неба часто возникает вблизи струйных течений на высоте 10-12 километров, где часто летают самолеты. Увеличение температуры приводит к усилению струйных течений и вертикальным сотрясениям воздуха.

Уже сейчас изменения климата заметно повлияли на уровень турбулентности в воздухе. Анализ данных с 1980 по 2021 год показал увеличение турбулентности на 60-155% в разных регионах.

Ранее ученые выяснили, что вызванное глобальным потеплением таяние полярных льдов сказывается на скорости вращения Земли. Из-за этого продолжительность дня может стать больше.