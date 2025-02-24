В понедельник, 24 февраля, аэропорт Сочи перешел на режим работы по фактической погоде и продолжает обслуживание пассажиров. Из-за позднего прибытия бортов возникли задержки вылета четырех рейсов более чем на два часа, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

«На территории города Сочи и федеральной территории „Сириус“ 24 и 25 февраля сохранятся неблагоприятные метеоусловия. Авиакомпании и аэропорт прилагают все усилия, чтобы пассажиры вылетали вовремя, однако главный приоритет — безопасность полетов», — отметили в аэропорту.

В настоящее время воздушная гавань работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании.

«Однако вылеты четырех рейсов задержались более чем на два часа по причине позднего прибытия воздушных судов в аэропорт Сочи», — добавили в пресс-службе.

Ране из-за ограничения работы аэропорта в Сочи на запасные аэродромы ушли девять самолетов.