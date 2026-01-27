Аэропорт Шереметьево вернулся к работе в штатном режиме

Аэропорт Шереметьево снял ограничения, введенные из-за непогоды, и снова принимает и выпускает рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

При этом сроки обслуживания пассажиров и воздушных судов могут быть увеличены. Узнать актуальную информацию о рейсах вылетающие и встречающие могут в контакт-центрах и по каналам коммуникации авиакомпаний и аэропорта.

Кроме того, в воздушной гавани призвали добираться до терминалов по железной дороге.

В то же время аэропорты Внуково и Домодедово продолжили работу в штатном режиме, невзирая на непогоду. Там заверили, что задержки из-за необходимости расчищать взлетно-посадочные полосы от снега незначительны.