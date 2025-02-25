Superjet запросил аварийную посадку в Шереметьеве
Источник 360.ru: Superjet совершает экстренную посадку в аэропорту Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet подал запрос об экстренной посадке в аэропорту Шереметьево. Как сообщил источник 360.ru, к месту происшествия выслали спецслужбы.
У судна из Екатеринбурга отказала система радиолокации. На борту Superjet, принадлежащего авиакомпании «Россия», находятся около 100 человек.
Как уточнили оперативные службы ТАСС, самолет приземлился. Подробности ЧП выясняются.
По данным Telegram-канала Baza, экипаж лайнера сообщил об отказе радиолокационной системы, и самолет пропал с радаров диспетчеров.
Несколькими днями ранее, 19 февраля, Sukhoi Superjet, следовавший по маршруту Москва — Нижнекамск, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности датчика управления механизацией. В Шереметьево выехали пожарные расчеты.