Аэропорт Пулково представил обновленный логотип

В новом логотипе есть отсылки к символам Санкт-Петербурга: разводным мостам и прежнему названию (Ленинград), а также к силуэтам самолетов. В ближайшее время он появится на сайте аэропорта, в терминале и на сувенирах.

Ранее Лебедев в интернет-шоу рассказал, что мечтает перекрасить Московский Кремль в белый цвет. Дизайнер объяснил, что исторически цвет кремлевских стен был именно таким, и привел в пример цитадель в Казани. Вторым своим желанием он назвал переименовать станцию метро «Баррикадная» в честь находящегося рядом столичного зоопарка.