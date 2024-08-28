Аэропорт Нижнекамска временно закрыли

Временные ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска «Бегишево», он не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщила Росавиация .

В пресс-службе ведомства пояснили, что эти меры ввели по соображениям безопасности.

«С девяти утра по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска», — отметили в пресс-службе.

Представители Росавиации добавили, что безопасность полетов всегда на первом месте, и все сотрудники аэропорта, а также экипажи предпринимают для этого необходимые действия.

Ранее временные ограничения были введены в аэропорту Казани. Самолеты, летящие из Москвы и Сочи, перенаправляют на запасной аэродром в Самару. Воздушная гавань закрыта с 07:00 28 августа по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения.