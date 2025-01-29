Аэропорт Домодедово подтвердил получение иска Генпрокуратуры

Аэропорт Домодедово ответит на иск Генпрокуратуры после изучения претензий

Московский аэропорт Домодедово соблюдает требования действующего законодательства и определится со своей позицией по иску Генеральной прокуратуры после ознакомления с документом. Об этом РБК заявили в пресс-службе воздушной гавани, комментируя сообщения о претензиях надзорного ведомства.

«Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением», — указали в пресс-службе.

Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Московской области к компаниям группы «Домодедово» и участникам схемы владения аэропортом.

В списке ответчиков 30 компаний, а также председатель наблюдательного совета группы Валерий Коган и основной бенефициар Дмитрий Каменщик.

Документов, раскрывающих суть претензий, в материалах судебной картотеки нет, но есть заявление Генеральной прокуратуры про обеспечительные меры.

По данным «Коммерсанта», иск появился после проверки приватизации объектов в воздушной гавани. Источник журналистов напомнил, что в последнее время после подобных процедур Генеральная прокуратура обращается в суд с исками о передаче активов в собственность государства.