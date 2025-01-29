Генпрокуратура подала иск к компаниям группы «Домодедово» и Дмитрию Каменщику

Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово» и юридическим лицам, связанным с аэропортом. Карточка дела появилась на сайте суда .

В списке ответчиков указаны председатель наблюдательного совета Валерий Коган, основной владелец аэропорта Дмитрий Каменщик и еще около 30 компаний, участвующих в управлении воздушной гаванью. Среди них ООО «Домодедово коммершл сервисиз», ООО «Домодедово эрфилд», ООО «Домодедово пэссенджер терминал» и другие.

Также в списке есть компании из структуры владения аэропортом, в том числе МКООО «Асьенда инвестментс лимитед», МКООО «Эрпорт менеджмент компани лимитед», «Фонд Атлант фаундейшн», «Аламо (трасти) си вай лимитед». Помимо Каменщика в ответчиках оказался Валерий Коган, возглавляющий набсовет аэропорта.

Также Генпрокуратура подала заявление об обеспечительных мерах. Суть исковых претензий ведомства пока что не раскрыта.

Днем ранее Генпрокуратура подала иск на 3,2 млрд к Корпорации развития Курской области.