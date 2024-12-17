«Аэрофлот» запустил продажи субсидируемых билетов

«Аэрофлот» начал продажу субсидированных билетов на 2025 год. Географию таких перелетов расширили до 23 направлений, сообщили на сайте авиаперевозчика.

В программу включены в том числе и дальневосточные рейсы. По льготным билетам пассажиры смогут улететь в Москву из Благовещенска, Магадана, Хабаровска и ряда других городов. Льготы будут действовать и при покупке билетов в обратном направлении.

Кроме того, в списке субсидируемых есть перелеты внутри Дальневосточного федерального округа и Сибири. Стоимость билетов будет зависеть от направления. Цены варьируются от 9,2 до 10,2 тысячи рублей для взрослых и до 6,7 тысячи рублей для детей.

Ранее «Аэрофлот» стал первым в России перевозчиком, который использует долгосрочную аренду воздушного транспорта. В авиации это называется «мокрым» лизингом. Первым партнером корпорации стала авиакомпания iFly.