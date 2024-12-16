Первый рейс «Аэрофлота» по программе «мокрого» лизинга вылетел в Хабаровск

«Аэрофлот» приступил к выполнению полетов по программе так называемого «мокрого» лизинга. Партнером корпорации выступила авикомпания iFly, сообщила пресс-служба перевозчика на официальном сайте компании.

Первый рейс стартовал из московского аэропорта Шереметьево в воскресенье, 15 декабря. Борт SU5832 отправился в Хабаровск.

Самолет вылетел по расписанию практически с полной загрузкой. Рейс выполняет один из трех широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330-300, его обслуживает летный и кабинный экипаж iFly.

На первом этапе интеграции «Аэрофлот» использует эти авиалайнеры только на рейсах из российской столицы в аэропорты Дальнего Востока. В дальнейшем перевозчик планирует довести число самолетов по «мокрому» лизингу в своем авиапарке до 15.

Под «мокрым» лизингом в авиации подразумевается долгосрочная аренда воздушного транспорта. Техническое обслуживание, ремонт самолета, найм экипажа, страхование и подготовку к вылету обеспечивает, как правило, арендодатель.

«Аэрофлот» стал первым в России перевозчиком, который использует «мокрый» лизинг. Пресс-служба авиаконцерна сообщила об этом в конце ноября 2024 года.