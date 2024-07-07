«Аэрофлот» стабилизировал ситуацию с вылетами из Шереметьево

Ситуация с рейсами «Аэрофлота» из Шереметьево стабилизировалась. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«„Аэрофлот“ стабилизировал производственный план выполнения полетов. Обслуживание пассажиров на стойках регистрации осуществляется в штатном режиме», — сказано в сообщении.

В авиакомпании добавили, что в субботу, 6 июля, из Шереметьево должны были вылететь 263 рейсов. Из них 172 задержали. На данный момент 167 задержанных рейсов отправили, пять готовятся к вылету.

В «Аэрофлоте» также сообщили, что более 3200 пассажиров стыковочных рейсов бесплатно переоформили на другие ближайшие вылеты.

Отмены и задержки рейсов в Шереметьево в субботу произошли из-за неблагоприятных погодных условий. Над аэропортом прошел грозовой фронт. Несколько самолетов из-за непогоды были даже вынуждены уйти на запасные аэродромы.