«Аэрофлот» перенес некоторые рейсы из-за непогоды

Авиакомпания «Аэрофлот» перенесла некоторые рейсы из-за урагана в Московском регионе. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«В столичном регионе в связи с неблагоприятными погодными условиями произошла корректировка расписания. Время вылета некоторых рейсов за 6 июля было сдвинуто из-за позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов», — отметили в пресс-службе.

В компании попросили пассажиров отслеживать информацию о вылетах на информационных табло аэропортов и онлайн-табло на сайте компании.

«Службы аэропортов и авиакомпании предпринимают все необходимые действия для своевременной отправки в пункты назначения и обеспечения пассажиров услугами», — добавили в «Аэрофлоте».

Днем ранее синоптики предупреждали жителей Московской. Владимирской, Тверской, Тульской, Калужской и Смоленской областей о неблагоприятных погодных условиях.

В субботу в аэропорту Шереметьево задержали вылет в Красноярск, после чего пассажиры отказались покидать самолет, пока им не предоставят положенные законом комнаты отдыха и питание.