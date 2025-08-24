«Аэрофлот», «Россия» и «Победа» изменили расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах

«Аэрофлот», «Россия» и «Победа» объявили об изменениях в расписании рейсов

Авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» объявили о вынужденных изменениях в расписании рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в Центральной России и Санкт-Петербурге. Об этом перевозчики сообщили в своих Telegram-каналах.

В «России» уточнили, что корректировка затронула рейсы, следующие в том числе из Санкт-Петербурга. Пассажиров задержанных рейсов, по данным компании, обеспечивают питанием и напитками в соответствии с федеральными авиационными правилами.

«Победа» сообщила, что часть рейсов задержана или отменена, при этом все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов.

В «Аэрофлоте» отметили, что переносы и отмены рейсов будут действовать до 00:00 по московскому времени 24 августа. Пассажирам предлагается возврат стоимости билетов на отмененные рейсы. В компании подчеркнули, что безопасность пассажиров остается приоритетом, а для удобства клиентов контакт-центр и представители авиакомпании в аэропортах работают в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов более 30 рейсов направили на запасные аэродромы, еще свыше 50 — задержаны.