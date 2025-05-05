«Аэрофлот» повысил плату за возврат и обмен билетов, купленных с 28 апреля

«Аэрофлот» ввел новые правила возврата и обмена авиабилетов, оформленных с 28 апреля. Теперь за эту процедуру пассажиры будут платить 3,5 тысячи рублей (+25%), а за международные рейсы — 55 евро (+20%). Об этом сообщили на сайте авиакомпании.

«При перевозках по России (за трансакцию): 2800 рублей, для билетов, проданных с 28.04.2025, — 3500 рублей. При международных перевозках (за трансакцию): 46 евро, для билетов, проданных с 28.04.2025, — 55 евро», — заявила пресс-служба авиаперевозчика.

Нововведение не касается бесплатных билетов для детей до двух лет.

Ранее в «Аэрофлоте» предупредили пассажиров о новой схеме мошенников. Аферисты звонят россиянам, представляясь сотрудниками авиакомпании, и предлагают оформить билет по плоским тарифам. После звонка отправляют ссылку на онлайн-анкету и выманивают СМС-коды.